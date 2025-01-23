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Косметическую фирму Лерчек и Артемчека закроют из-за долгов

Косметическую фирму блогеров Чекалиных решили закрыть из-за налоговых долгов
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Косметическую фирму блогеров Артема и Валерии Чекалиных (Артемчека и Лерчек) закроют из-за налоговых долгов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Счета одной из ООО бывших супругов «Экофлоу» Федеральная налоговая служба заблокировала еще в декабре 2024 года по причине отсутствия налоговой декларации.

Артем Чекалин владеет 70% фирмы, у его бизнес-партнера Романа Вишняка — 30%. Он проходит соучастником по делу Чекалиных.

4 октября 2024 года суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Накануне блогерам продлили домашний арест до 26 марта.

Ранее суд решил, с кем останется дочь звезды «Реальных пацанов».

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