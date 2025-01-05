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Бывшая жена Сердюкова не отпустила с ним дочь на Бали

Блогер Сердюков заявил, что бывшая жена не отпустила с ним дочь на Бали
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kolya_serdiukov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жених Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его дочь Николь не смогла поехать с ним на Бали.

По словам Сердюкова, его бывшая жена не отпустила девочку на отдых.

«Меня в очередной раз обманули, мы планировали этот Новый год отметить вместе на Бали, но мама Николь сказала, что летит с ней в Тай… В итоге ребенок остался в Москве», — рассказал блогер.

Сердюков был женат на блогерше Алине Акиловой. В августе экс-супруга блогера подтвердила, что никогда не дружила с Ксенией Бородиной. Сейчас она замужем за бизнесменом Магомедом.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

8 декабря издание «СтарХит» заявило, что помолвочное кольцо Бородиной стоит 5 миллионов рублей. Позже близкая подруга телеведущей и бывшая коллега по «Дому-2» Ольга Орлова намекнула, что помогала Сердюкову сделать предложение.

Ранее Сердюкова отказались пускать в Большой театр без паспорта.

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