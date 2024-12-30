Россияне предпочли 11-ю часть «Елок» приключениям домовенка Кузи

Комедийный новогодний фильм «Елки 11» стал лидером проката в РФ и СНГ и заработал 211,4 млн руб. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Продолжению франшизы «Елки» о том, как многих людей в России объединило желание поздравить с Новым годом одинокую учительницу Валентину Михайловну, удалось обойти семейную комедию «Домовенок Кузя» (146,1 млн руб.), которая была самой популярной неделю назад.

На третьем месте расположилась премьера — мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» о приключениях героев на выставке чудес со всего сказочного мира. Он собрал 88,6 млн руб.

На четвертое место с 63,5 млн руб. опустилась «Баба Яга спасает Новый год». В картине заглавная героиня вместе с Иваном Царевичем и Марьей-искусницей помогает Деду Морозу помешать козням Снежной королевы. Пятерку самых популярных фильмов замыкает сиквел «Муфаса: Король Лев», который в странах СНГ без РФ и Белоруссии заработал 61,9 млн руб.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала перечень 30 новогодних комедий, которые создадут праздничное настроение.