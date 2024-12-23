Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не суди по бывшим»: друг Яниса Тиммы обратился к Айзе после слов о наркотиках

Друг Тиммы Пугачев заявил, что баскетболист не употреблял наркотики
close
Global Look Press

Друг баскетболиста Яниса Тиммы, предприниматель Марк Пугачев обратился к блогерше Айзе Лилуне-Ай, предположившей, что в кончине спортсмена виноваты наркотики. Видеообращение он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Пугачева, Тимма не употреблял запрещенных веществ.

«Айза, не нужно, пожалуйста, судить по себе, своим бывшим. Лучше молчите. Не надо ничего плохого говорить», — сказал он.

При этом Айза, комментируя трагедию с экс-супругом певицы Анны Седоковой, называла случившееся огромной болью и призывала не травить артистку.

«Пытаюсь каждого из вас уберечь этой страшной заразы, как алкоголь и наркотики! Потому что они еще ни одному человеку на свете не принесли счастья!» — говорила блогерша.

Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы в ночь на 17 декабря. На телефоне баскетболиста обнаружили послание к экс-супруге — он поставил на заставке телефона слова «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Накануне первая жена Тиммы и мать его сына Сана Оша заявила, что Седокова не оплачивала церемонию прощания с ним.

Ранее стало известно, что перед трагедией Тимма одолжил у Седоковой миллион на алименты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами