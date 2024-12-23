«Не суди по бывшим»: друг Яниса Тиммы обратился к Айзе после слов о наркотиках

Друг баскетболиста Яниса Тиммы, предприниматель Марк Пугачев обратился к блогерше Айзе Лилуне-Ай, предположившей, что в кончине спортсмена виноваты наркотики. Видеообращение он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Пугачева, Тимма не употреблял запрещенных веществ.

«Айза, не нужно, пожалуйста, судить по себе, своим бывшим. Лучше молчите. Не надо ничего плохого говорить», — сказал он.

При этом Айза, комментируя трагедию с экс-супругом певицы Анны Седоковой, называла случившееся огромной болью и призывала не травить артистку.

«Пытаюсь каждого из вас уберечь этой страшной заразы, как алкоголь и наркотики! Потому что они еще ни одному человеку на свете не принесли счастья!» — говорила блогерша.

Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы в ночь на 17 декабря. На телефоне баскетболиста обнаружили послание к экс-супруге — он поставил на заставке телефона слова «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Накануне первая жена Тиммы и мать его сына Сана Оша заявила, что Седокова не оплачивала церемонию прощания с ним.

Ранее стало известно, что перед трагедией Тимма одолжил у Седоковой миллион на алименты.