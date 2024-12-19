Natan вспомнил, как едва выжил при рождении: «Была очень сложная операция»

Певец Natan признался, что ему вырезали опухоль из печени в детстве

Певец Natan (Натан Миров) в шоу «Сессия» на VK Видео назвал свое рождение «не самым простым».

По словам артиста, в детстве у него обнаружили опухоль в печени, которую впоследствии вырезали. У певца до сих пор остался шрам от пупка до груди. Миров заявил, что остался жив только благодаря хорошим врачам. Из одной больницы его выписали, сказав родителям: «Смиритесь, это будет конец».

«Огромное спасибо за все проявления моих родителей ко мне, в том числе включая такие сильные оплеухи, которые сейчас считаются абьюзом и просто уничтожением детей. Нет, огромное спасибо и низкий поклон за каждый момент», — также добавил он.

Недавно Миров признался, что испытывал искренние чувства к Валерии Чекалиной (Лерчек) во время съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях». Он отметил, что их с блогершей связывают похожие судьбы — оба пережили неудачный брак.

По словам Мирова, Чекалина помогла ему вновь почувствовать себя мужчиной. Супруга не давала этого Natan в браке, поскольку давно потеряла к нему интерес.

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