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Олег Майами об оскорблении Хилькевич на пробах: «Мимолетно и несущественно»

Певец Олег Майами обвинил Хилькевич в хайпе

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Рэпер Олег Майами признался в беседе с Voice, что не помнит, как называл внешность актрисы Анны Хилькевич деревенской на пробах.

«Видимо, это было очень мимолетно и несущественно. Я совсем не берусь комментировать, что именно она тогда «проглотила» и зачем она это сделала», — заявил артист.

По словам Майами, актеры часто шутят в гримерках. Он считает такое поведение нормальным. Певец предположил, что сравнил внешность Хилькевич с деревенской, потому что та, возможно, играла колхозницу.

«Может, я и сказал, что у нее внешность деревенская. Разве это оскорбление? Это амплуа», — отметил исполнитель.

Майами показалось странным, что Хилькевич не обсудила с ним обиду лично и решила рассказать о ней публично. Рэпер обвинил актрису в пиаре.

«На Западе сейчас модно у угасающих звездочек вдруг вспоминать, что их 10 лет назад изнасиловали. Дешевый пиар. Вы думаете, что Хилькевич первая, которая решила обо мне рассказать сокровенное? 2024-й был очень удачным годом в моей карьере, и теперь, чтобы облить меня грязью, нужно становиться в очередь», — заявил певец.

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