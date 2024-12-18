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Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в кинотеатрах нескольких стран мира

Большой театр покажет «Щелкунчик» в кинотеатрах РФ, Белоруссии, Армении и ОАЭ

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Дамир Юсупов/Большой театр

Большой театр покажет новогодний балет «Щелкунчик» в прямом эфире в кинотеатрах нескольких стран мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкультуры.

30 и 31 декабря трансляции «Щелкунчика» пройдут в кинотеатрах Белоруссии, Армении и ОАЭ, уточнили в ведомстве.

В Минкультуры добавили, что спрос на трансляции в кинотеатрах кратно превысил предложение, из-за чего пришлось назначить дополнительные сеансы.

Изначально трансляции должны были проходить в 100 кинотеатрах в 30 городах России. Сейчас число кинотеатров — участников проекта увеличилось втрое. Всего в России и за рубежом пройдет более 500 кинотеатральных сеансов «Щелкунчика».

С 3 по 12 января 2025 года посетителям театра представят 15 постановок новогоднего балета «Щелкунчик», в декабре 2024 года пройдут 18 показов. В прошлом году ГАБТ показал балет 12 раз в декабре и девять раз в январе.

Ранее комплект билетов на «Щелкунчик» в Большом театре был продан за 1,255 млн рублей.

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