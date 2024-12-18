Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве прошла премьера спектакля, написанного губернатором Хинштейном

Состоялась премьера комедийного фарса Александра Хинштейна из жизни губернатора

close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В понедельник на сцене Театра Ермоловой в Москве состоялась премьера спектакля «#неРевизор» по пьесе Александра Хинштейна, который недавно стал врио губернатора Курской области. Об этом сообщает mk.ru.

Пьеса представляет собой политическую сатиру. Перед началом спектакля в фойе заметили множество представителей власти и бизнеса, включая главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Пьесу «Переназначение, или Академик собачьих наук» Хинштейн сочинил несколько лет назад. Сценическое название пьесы — «#неРевизор» — отсылает к бессмертной комедии Гоголя и в своей основной мысли повторяет ее, перенеся в наше время.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе требуется кризисное управление.

Ранее сын Боярского заменил Хинштейна на посту в Госдуме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами