В Москве прошла премьера спектакля, написанного губернатором Хинштейном

В понедельник на сцене Театра Ермоловой в Москве состоялась премьера спектакля «#неРевизор» по пьесе Александра Хинштейна, который недавно стал врио губернатора Курской области. Об этом сообщает mk.ru.

Пьеса представляет собой политическую сатиру. Перед началом спектакля в фойе заметили множество представителей власти и бизнеса, включая главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Пьесу «Переназначение, или Академик собачьих наук» Хинштейн сочинил несколько лет назад. Сценическое название пьесы — «#неРевизор» — отсылает к бессмертной комедии Гоголя и в своей основной мысли повторяет ее, перенеся в наше время.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе требуется кризисное управление.

Ранее сын Боярского заменил Хинштейна на посту в Госдуме.