С Ивлеевой и Влада А4 потребовали 30 млн рублей за газировку и чипсы

С блогеров Влада А4 и Насти Ивлеевой потребовали в общей сложности 30 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

У А4 и Ивлеевой имеются собственные фирмы, которые занимаются производством газировки, чипсов, сухариков: Lava Lava и Easy Peasy.

За 2023 год, приводит издание данные Rusprofile, выручка фирмы Влада составила 3,9 млрд рублей и 186 миллионов чистой прибыли, компания Ивлеевой выручила 2,8 млрд рублей и 27 миллионов «чистыми».

Против обеих фирм, выяснило издание, подали иски в суд из-за некого экономического спора на общую сумму 30 млн рублей — 29,6 млн рублей требуют с Влада А4, 1,4 млн рублей — с Ивлеевой. Причины разногласий неизвестны.

Накануне Мосгорсуд подтвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии.

Ранее стало известно, что Барецкий пообещал возродить «Ласковый май» вместе с Ивлеевой.