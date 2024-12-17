Бородина раскрыла отношение к ЭКО

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не против процедуры ЭКО.

Бородина назвала рождение ребенка большим счастьем. По ее мнению, не важно, каким способом малыш появился на свет.

«Важно, каким человеком вы его воспитаете и сколько любви вы ему подарите как родители. А ЭКО это или случайная беременность, долгожданная, запланированная. Исход один, у вас рождается ребенок», — рассказала телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее Бородина заговорила о третьем ребенке после помолвки.