Андреасян и Моряк раскрыли пол ребенка

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк устроили гендер-пати. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Издание опубликовало видео, в котором раскрывается пол будущего ребенка звезд. У Андреасяна и Моряк родится девочка.

Моряк рассказывала, что познакомилась с Андреасяном на общей читке фильма «Девушки бывают разные». Артистка призналась, что ей сразу же было комфортно в компании с кинематографистом.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь Элизабет. В ноябре 2024-го актриса сообщила о беременности.

В сентябре 2023 года Моряк похвасталась, что Андреасян подарил ей недвижимость. Она сообщила, что стала владелицей свадебного салона. В июне 2024 года режиссер купил актрисе автомобиль. Подарок приурочен к годовщине совместной жизни Моряк и Андреасяна.

Ранее жена Сарика Андреасяна ответила на откровенный вопрос об интимных съемках.