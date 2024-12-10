Неподалеку от Акрополя нашли древнюю статую

Возле Акрополя во время коммунальных работ нашли статую обнаженного мужчины. Об этом пишет Greek City Times.

Статуя, напоминающая тип Гермеса Людовизи, была найдена в яме шириной в один метр во время мониторинга работ по установке газопровода. Безголовая статуя была помещена в кирпичную клеть и отличается высокой сохранностью. Район, в котором она была обнаружена, был популярен у богатых греков I-IV века до нашей эры, чьи резиденции отличались особой роскошью — мозаичными полами и обилием других украшений. Статуя была направлена в лабораторию по консервации департаментом древностей Афин после фиксации находки. В дальнейшем она может быть выставлена на всеобщее обозрение.

До этого ученые нашли в древнеримской канализации в Болгарии статую бога Гермеса. По словам команды, проводившей раскопки, статую специально спрятали в канализации от христиан, аккуратно засыпав землей, чем объясняется ее сохранность. Это случилось после того, как в 388 году мощное землетрясение разрушило Гераклею.

Ранее в Турции нашли урартскую скульптуру весом в тонну.