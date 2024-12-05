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Лазарев высмеял Кудрявцеву за лишний вес

Певец Сергей Лазарев посоветовал Кудрявцевой меньше есть, чтобы не поправляться

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lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Лазарев опубликовал в Telegram ролик с Лерой Кудрявцевой, сделанный во время съемок новогоднего выпуска шоу «Аватар».

На видео Кудрявцева ела печенье, когда Лазарев ее окликнул фразой: «Вкусно, Лер?»

Повернувшись к камере, телеведущая пожаловалась, что выглядит некрасивой из-за света. Но Лазарев уверил ее, что со светом все хорошо — «просто печенек надо меньше есть».

«Я [набрала] плюс семь килограммов. Ничего не сделаешь. Жрать хочу всегда», — поделилась Кудрявцева.

Потом Лазарев попытался успокоить телеведущую и заявил, что она прекрасно выглядит. Певец специально приблизил свое лицо к камере, чтобы оно казалось толще, чем у Кудрявцевой.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева встречались четыре года, а после расставания сохранили дружеские отношения. По словам певца, экс-возлюбленная навсегда останется важным человеком для него и его семьи.

В августе Лазарев назвал Кудрявцеву страшной после того, как телеведущая решила сделать с исполнителем совместное видео для Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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