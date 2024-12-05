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В Москве открывается ярмарка интеллектуальной литературы

В Москве 5 декабря откроется международная книжная ярмарка non/fictio№26

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Кирилл Зыков/РИА «Новости»

В «Гостином дворе» на Ильинке в Москве 5 декабря откроется международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№26. Об этом сообщается в Telegram-канале организаторов мероприятия.

На ярмарке будут представлены мемориалы исторических деятелей, детективы, кулинарные справочники и музыкальная литература, а также антикварные книги и произведения для детей. Отдельное место на ярмарке будет занимать традиционный «Коллективный стенд малых и региональных издательств».

Ярмарка будет проходить с 5 по 8 декабря. На мероприятии будет проведен ряд лекций и панельных дискуссий, посвященных обсуждению проблемы творчества в современном мире, на которых перед гостями ярмарки будут выступать писатели, филологи, переводчики и издатели более чем из 30 стран мира. Трансляция лекций и дискуссий будет вестись онлайн.

До этого в Москве впервые состоялась Московская международная книжная ярмарка.

Ранее книжную ярмарку КРЯКК отменили.

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