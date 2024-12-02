После старта продаж билетов на «Щелкунчик» сайт Большого театра столкнулся с трудностями

Пользователи пожаловались на ошибки при попытках купить билеты на новогодний балет «Щелкунчик» онлайн на сайте Большого театра. Об этом пишет РБК.

Некоторые после старта продаж билетов (10:00 по московскому времени) столкнулись с трудностями, пытаясь войти в личный кабинет в разделе «Билеты». На сайте театра возникало сообщение: «Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже».

Другие пользователи рассказывали о возникающей во время процедуры покупки «ошибке 502».

При этом билеты на первый показ балета «Щелкунчик» в новом сезоне (17 декабря) можно купить и на аукционе. Принимать предложения о цене будут до 12:00 по московскому времени.

Накануне стало известно, что билеты на балет «Щелкунчик» для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет будут стоить 1 250 рублей.

В конце ноября депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными», в связи с чем призвал министерство культуры России навести порядок с ценообразованием.

Ранее сообщалось, что после старта продаж на показ «Щелкунчика» 17 декабря билеты на спектакль разошлись за 2 минуты.