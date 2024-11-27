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Режиссер новой «Эммануэль» пожаловалась на угасающую сексуальность французов

Режиссер Диван: молодые французы отказываются от секса

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Наше кино

Французская режиссер Одри Диван пожаловалась на угасающую сексуальность французов. Об этом автор нового фильма «Эммануэль» поговорила с «Известиями».

По словам Диван, фильм не будет повторять старую «Эммануэль» — в нем кинематографистка решила поразмышлять о природе удовольствия.

«Почему мы иногда теряем способность его получать? Почему нас так сильно мучает мысль о том, что больше никакого удовольствия нет, хотя должно бы быть?» — говорит она.

Режиссер отметила, что во Франции страх интимного взаимодействия с другими людьми стал огромной проблемой.

«Молодые люди отказываются от секса. В нашей цивилизации революция: люди больше не хотят прикасаться друг к другу», — посетовала она.

Фильм «Эммануэль» выйдет на российские экраны 28 ноября.

Накануне актриса, жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк ответила на откровенный вопрос об интимных съемках в сериале «Жизнь по вызову».

Ранее звезда «Слова пацана» Анастасия Красовская рассказала об отношении к постельным сценам.

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