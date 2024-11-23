Бритни Спирс показала истекающие кровью ноги

Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ноги, истекающие кровью после начала занятий балетом.

«Мои ноги кровоточили четыре раза! Это был не мраморный пол, как дома, а цемент, поэтому, когда я очень быстро кручусь на полу, они кровоточат», — написала исполнительница.

Спирс опубликовала фото пуантов и ран, но не рассказала, где именно занималась балетом.

В 2021 году Спирс вышла из-под опеки отца, длившейся с 2008 года из-за ее психического состояния. Родные весной 2024 года заявили, что переживают за ее жизнь и здоровье, и назвали прекращение опеки над звездой ошибкой — они уверены, что для выживания Спирс нужен новый опекун.

Накануне Бритни Спирс вышла замуж за себя.

Ранее звезда шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Шарип Умханов похудел на 100 кг за год.