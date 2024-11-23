Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бритни Спирс показала истекающие кровью ноги

Певица Спирс призналась, что травмировала ноги из-за занятий балетом

close
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ноги, истекающие кровью после начала занятий балетом.

«Мои ноги кровоточили четыре раза! Это был не мраморный пол, как дома, а цемент, поэтому, когда я очень быстро кручусь на полу, они кровоточат», — написала исполнительница.

Спирс опубликовала фото пуантов и ран, но не рассказала, где именно занималась балетом.

В 2021 году Спирс вышла из-под опеки отца, длившейся с 2008 года из-за ее психического состояния. Родные весной 2024 года заявили, что переживают за ее жизнь и здоровье, и назвали прекращение опеки над звездой ошибкой — они уверены, что для выживания Спирс нужен новый опекун.

Накануне Бритни Спирс вышла замуж за себя.

Ранее звезда шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Шарип Умханов похудел на 100 кг за год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами