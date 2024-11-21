В Москве вводят новые правила визита на мероприятия для повышения безопасности

С 15 марта 2025 года в Москве стартует новый пилотный проект, который предполагает продажу билетов в театры и концертные залы исключительно при предъявлении удостоверения личности покупателя. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Этот эксперимент охватит 63 театра и 36 концертных площадок, находящихся под управлением департамента культуры.

Правила будут действовать не только на основные мероприятия этих учреждений, но и на арендные события, организуемые сторонними компаниями. В департаменте отметили, что данная инициатива направлена на увеличение уровня безопасности и контроль за продажей билетов в городе.

В Большом театре с 1 октября начали выдавать именные билеты, которые можно приобрести при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Эта мера предназначена для борьбы со спекуляциями и мошенничеством. Пилотный проект, реализуемый департаментом культуры Москвы, продлится до конца 2025 года, после чего планируется оценить его результаты и возможность распространения на другие площадки в столице.

Ранее стало известно, что Большой театр продает билеты на «Щелкунчик» за 50 млн рублей.