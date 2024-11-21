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Директор Марины Федункив отреагировал на новость о том, что она стала матерью

Директор Марины Федункив опроверг новость о том, что она стала матерью

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marina_phedunkiv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новость о том, что актриса Марина Федункив родила ребенка, не соответствует действительности. Об этом «Пятому каналу» рассказал ее директор Игорь Ковалев.

«При всем уважении, спасибо, что не о комментарии про то, что на уличном заборе написано, просите рассказать», — сказал он.

По словам директора актрисы, это все слухи. При этом Ковалев не сообщил о том, когда Федункив и ее супруг выйдут на связь с аудиторией.

21 ноября издание «СтарХит» со ссылкой на окружение знаменитости сообщало, что Марина Федункив родила ребенка в октябре. В середине августа сообщалось, что актриса якобы беременна. Издание опубликовало фото со съемочной площадки шоу ТНТ «Первые на деревне», ведущей которого является Федункив. На снимке актриса запечатлена якобы с округлившимся животом.

Сама Федункив заявляла, что не видит смысла даже комментировать подобные слухи. По словам актрисы, она в этой истории «лишний персонаж».

В 2021 году Федункив вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Она познакомилась с ним на дне рождения у своего директора. Актриса рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

Ранее Марина Федункив рассказала о знакомстве с мужем-иностранцем.

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