Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом уходе Светличной

Уход актрисы Светланы Светличной из жизни был тяжелым из-за состояния ее здоровья. Об этом 360.ru на церемонии прощания с ней в рассказал певец Прохор Шаляпин.

«Конечно, болеть, быть без памяти, лежать — это самое страшное, чего мы боимся, правильно? Светлану Афанасьевну очень жаль», — сказал он.

Певец отметил, что хорошо знал актрису, и выразил соболезнования ее родным.

Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

20 ноября в московском Доме кино началась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР. Первыми на прощание пришли сын актрисы, ее внучка и коллеги. В центре холла установили большой портрет артистки, все желающие могут подойти и почтить память актрисы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о личной жизни и карьере артистки.