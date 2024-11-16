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Раскрыты подробности смерти премьера Мариинки

Смерть премьера Мариинки Шклярова не носит криминального характера

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В смерти заслуженного артиста России премьера Мариинского театра в Санкт-Петербурге Владимира Шклярова нет криминального характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Он умер естественной смертью», — сказал он.

Отмечается, что «это не криминал».

При этом ранее Мариинский театр сообщил, что Шкляров «трагически погиб».

Артист балета, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в ночь на 16 ноября. О смерти коллеги первой сообщила бывшая балерина Ирина Бартновская. Причину гибели она не назвала. У 39-летнего Владимира Шклярова осталось двое детей.

В 2003 году он окончил Академию русского балета им. А.Я. Вагановой по классу педагога Виталия Афанаскова. После его приняли в балетную труппу Мариинского театра. В 2011 году получил статус премьера театра. В 2023 году артист отмечал 20-летие на сцене творческим вечером в Кремлевском дворце.

Ранее актер Георгий Асатиани умер в Барнауле.

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