«По нашей вине»: умерла коза Джигана и Оксаны Самойловой

Блогерша Оксана Самойлова рассказала о смерти домашней козы. Грустной новостью жена рэпера Джигана поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Животное погибло во время шоу «Большое переселение», в рамках которого супруги вместе с детьми живут в доме обычной семьи.
По словам Самойловой, она чувствует вину за произошедшее и не знает, как рассказать о потере козы детям.
«Это была такая милая маленькая козочка. Как будто бы это произошло по нашей вине», — говорит Самойлова.
Женщина уточнила, что труп козы обнаружил Джиган. Что случилось с животным, неизвестно.
Козу Джиган подарил Самойловой в октябре. Белая коза с коричневыми пятнышками жила в доме вместе с семьей. Недавно поклонники звездной семьи рассмотрели на козе свитер Fendi, однако Самойлова заверила, что одевала козу недорого — в обычном маркетплейсе.
Ранее стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова помогут запрещенным козам из Южного Бутово.