«По нашей вине»: умерла коза Джигана и Оксаны Самойловой

i_mimi_goat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Оксана Самойлова рассказала о смерти домашней козы. Грустной новостью жена рэпера Джигана поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Животное погибло во время шоу «Большое переселение», в рамках которого супруги вместе с детьми живут в доме обычной семьи.

По словам Самойловой, она чувствует вину за произошедшее и не знает, как рассказать о потере козы детям.

«Это была такая милая маленькая козочка. Как будто бы это произошло по нашей вине», — говорит Самойлова.

Женщина уточнила, что труп козы обнаружил Джиган. Что случилось с животным, неизвестно.

Козу Джиган подарил Самойловой в октябре. Белая коза с коричневыми пятнышками жила в доме вместе с семьей. Недавно поклонники звездной семьи рассмотрели на козе свитер Fendi, однако Самойлова заверила, что одевала козу недорого — в обычном маркетплейсе.

Ранее стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова помогут запрещенным козам из Южного Бутово.