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Звезда Backstreet Boys рассказал о переломном моменте в своем алкоголизме

Солист Backstreet Boys Маклин признался, что напивался на сцене

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Global Look Press

Участник группы Backstreet Boys Эйджей Маклин рассказал о переломном моменте в своем алкоголизме. Его цитирует издание People.

По словам Маклина, его личные проблемы были усугублены тяжелыми временами, которые пришлось пережить его группе.

В новом документальном фильме «Больше, чем жизнь: Царство бойзбэндов» 46-летний солист вспомнил, что Backstreet Boys никогда не ругались, однако 2001 год стал для группы действительно мрачным временем».

«Мы гастролировали девять лет подряд: гастролировали, записывали альбом, снова гастролировали, записывали альбом. И вместо того, чтобы разобраться со своими настоящими эмоциями или чувствами, я увлекся вечеринками, выпивкой и наркотиками», — говорит Маклин.

Артист вспомнил, когда понял, что с ним что-то не так.

«И это продолжалось до тех пор, пока я не сделал то, чего обещал себе никогда не делать — напился на сцене», — признался он.

В 2023 году Маклин рассказывал, что со временем борьба с зависимостью не становится легче, но входит в привычку.

Ранее фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша вспомнил, что в 1996 году проходил реабилитацию в США из-за алкоголизма.

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