Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канье Уэст прервал рабочую встречу, чтобы заняться сексом с женой

На рэпера Канье Уэста подали в суд за секс на рабочей встрече

close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший сотрудник рэпера Канье Уэста Мерфи Афисионадо подал на музыканта в суд за секс на рабочей встрече. Об этом сообщает TMZ.

По словам Афисионадо, Уэст в ноябре 2022 года вызвал его на деловую встречу в свой номер в отеле, но встретил без рубашки и с расстегнутыми штанами. Рядом находилась супруга рэпера Бьянка Цензори, раздетая по пояс. После Канье прервал разговор и удалился в комнату к Цензори, откуда, по словам истца, начали раздаваться характерные для секса стоны и шлепанье.

Затем Уэст якобы вышел из комнаты в футболке с нацистской символикой, спросил, нравится ли Афисионадо его выбор одежды, и показал обнаженные фото своей бывшей жены — звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

На следующей встрече Уэст якобы занимался сексом в соседней комнате с массажисткой.

В иске Афисионадо требует возмещения ущерба за дискриминацию, создание нездоровой рабочей атмосферы, нарушение трудового законодательства, невыплату заработной платы.

Накануне жену Канье Уэста похвалили за «слишком закрытый» наряд в Диснейленде.

Ранее Бьянка Цензори вышла на публику в атласном мини-платье с ажурными колготками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами