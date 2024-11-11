Стала известна возможная причина смерти пресс-секретаря Shaman

Пресс-секретарь певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), журналист Антон Коробков-Землянский мог скончаться из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

«По предварительным данным, причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сказал он.

40-летний Коробков-Землянский умер вечером 9 ноября. Мужчина был дома со своей женой в квартире на Проспекте Мира, когда вдруг начал задыхаться. Супруга вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти. Telegram-канал Mash сообщал, что мужчина умер от сердечного приступа.

Shaman принес соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря.

До сотрудничества с Shaman Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

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