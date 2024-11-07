Милонов о Пугачевой: Крабовидная туманность

На лице у народной артистки СССР Аллы Пугачевой читается трагедия, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Его цитирует NEWS.ru.

«Она была «витринной звездой» в СССР и позже. А сейчас без родины осталась», — рассуждает он.

При этом, подчеркнул Милонов, он не хочет, чтобы хиты артистки убирали из радиоэфиров — некоторые из песен ему нравятся, другие не коробят. «Суперсобытием» депутат звезду не считает.

«Она как Крабовидная туманность. Может вам не нравиться, но присутствует на звездном небе», — заключил он.

Накануне Виталий Милонов также рассказал, чего ждет от актрисы Чулпан Хаматовой.

По мнению Милонова, Чулпан Хаматова, занимаясь благотворительностью, притворялась положительным персонажем, но якобы «была акулой» и «загребала финансы».

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