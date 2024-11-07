Названа сумма выплаченного Игорем Петренко долга по алиментам

Актеру Игорю Петренко осталось выплатить всего 2 млн 369 тысяч рублей долга по алиментам актрисе Екатерине Климовой. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на данные ФССП.

В феврале 2024 года долг составлял 9 млн 203 тысяч рублей. Уже к июлю 2024 года Петренко сократил долг до 7 млн 797 тысячи рублей — соответственно, за три прошедших месяца актер смог выплатить 5 млн рублей.

В браке Петренко с Климовой родилось двое мальчиков, оба живут с матерью и поддерживают связь с отцом.

Климова и Петренко оформили развод десять лет назад, а в 2015 году заключили нотариальное соглашение, в котором зафиксировали размер алиментов.

В конце августа в Госдуме призвали помечать на сайтах знакомств должников по алиментам. Соответствующее обращение вице-спикера парламента Владислава Даванкова («Новые люди») было направлено в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

Ранее бывшая жена Владимира Селиванова Виктория Маркина заявила, что актер инициировал суд об определении места жительства их дочери после ее иска по алиментам.