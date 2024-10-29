Против Пи Дидди подали иски об изнасиловании мальчика и подростка

Против рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) подали иски об изнасиловании мальчика и подростка. Об этом сообщает Variety.

Один из истцов, которому в 2005 году было десять лет, заявил, что в этом возрасте пришел на прослушивание к рэперу в отель. Тот якобы дал ему напиток с подмешанными наркотиками и принудил к сексуальному контакту. Мужчина утверждает, что потерял сознание, а когда пришел в себя, почувствовал боль и нашел себя с расстегнутыми штанами. Продюсер якобы угрожал мальчику, что, если тот расскажет о произошедшем, пострадают его родители.

Другой истец рассказал, что в 2008 году Комбс склонил его к действиям сексуального характера также во время прослушивания. Второму истцу на тот момент было 17 лет, в насильственном акте, уточнил он, также участвовал телохранитель рэпера.

Оба иска поданы адвокатом Тони Базби, представляющим интересы более 150 истцов, заявляющих о пережитом насилии от рук Комбса. Представители певца обвинения отрицают.

Рэперу и продюсеру Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Накануне Пи Дидди заподозрили в отравлении звезды «Джанго освобожденного».

Ранее обвиняемый в насилии Пи Дидди обратился к дочери из-за решетки.