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Михалков раскрыл, как Запад обманул молодежь на Украине

Михалков рассказал, как Запад обманул два поколения молодежи на Украине

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Народный артист России Никита Михалков рассказал в Сербии, как Запад обманул два поколения молодежи на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжали ощущать себя «старшим братом», думая, что, ну куда они денутся», — отметил режиссер.

По его словам, в это время американцы и англичане работали каждый день с детьми, со школами. В итоге выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы — это один народ. Никита Михалков назвал эту ситуацию «непростительной ошибкой».

Режиссер обратил внимание, что если бы в 2022 году РФ не сделала «жестокого и опасного шага», то через две недели война пришла бы в Россию. Таким образом, он еще раз подтвердил, что спецоперация стала вынужденной мерой.

В начале года российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал, когда хочет начать работу Евразийской киноакадемии. Он напомнил, что уже создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара».

Ранее Михалков дал совет уехавшим из России артистам.

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