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Дочь Заворотнюк дала совет, как восстановиться после потери родителя

Блогерша Заворотнюк: невозможно полностью восстановиться после потери родителя

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anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анна Заворотнюк в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дала советы, как восстановиться после потери родителя.

Заворотнюк призналась, что полностью восстановиться невозможно, однако стоит жить с памятью и любовью. По словам блогерши, стоит помнить, что родители хотели бы, чтобы их ребенок был счастлив. Она отметила, что это помогает справиться с уходом близкого.

Матери Анны, актрисы Анастасии Заворотнюк, не стало 29 мая 2024 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев.

В августе Чернышев впервые появился на публике после того, как не стало его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Он посетил пресс-конференцию в Сочи, посвященную старту гастролей шоу «Вечера на хуторе». Артист не задействован в представлении. Он приостановил выступления после потери супруги.

Как отмечало издание Woman.ru, Чернышев пришел на мероприятие в черном, а на его безымянном пальце было обручальное кольцо.

Ранее Гуфу предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами.

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