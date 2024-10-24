Стало известно, в какую клинику лег на реабилитацию Гуф

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) мог лечь в рехаб в Наро-Фоминске Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, личные врачи рэпера хотят перевести его в частную клинику в Москве. Если он пролежит в больнице больше трех месяцев, уточнило издание, то сможет избежать наказания по административному делу за появление пьяным в общественном месте, когда музыкант отказался от медосвидетельствования. В этом случае истечет срок давности по делу.

Кроме того, во время лечения его не смогут арестовать по уголовному делу.

СМИ сообщали, что в ночь на 23 октября Гуф арендовал баню вместе с пятью знакомыми в подмосковной Апрелевке. Изначально он снял баню на два часа и оплатил их, однако позже якобы попросил продлить на три часа. Кроме того, рэпер требовал, чтобы в заведении отключили камеры, а после отказался платить.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил полицейского.

Сестра Гуфа заявила, что он не был пьян и получил травму руки во время потасовки.

24 октября стало известно, что на Долматова составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса.