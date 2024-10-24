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Находящуюся под домашним арестом Лерчек вырезали из премии «Жара»

Блогерша Лерчек лишилась номинаций премии «Жара Media Awards 2024»

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Находящуюся под домашним арестом блогершу Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) вырезали из церемонии вручения премии «Жара Media Awards 2024». Об этом сообщили «Известия».

Лерчек претендовала на победу в двух номинациях — «Инфлюенсер года» и «На стиле» — однако лишилась их. Ее имя не назвали в числе претендентов, несмотря на то, что на официальном сайте за несколько дней до церемонии за Лерчек можно было отдать голос, ее имя также присутствовало в пресс-релизе. Первую награду получила Оксана Самойлова, вторую — Джиган.

4 октября суд отправил Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.

6 октября Лерчек дала признательные показания на допросе перед удовлетворением судом ходатайства о заключении ее под домашний арест. Позднее стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей.

Накануне в ГУФСИН России по Московской области опровергли информацию о том, что блогерше Валерии Чекалиной грозит пересмотр меры пресечения из-за нарушения условий домашнего ареста.

Ранее Natan подтвердил, что изменял жене с Лерчек.

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