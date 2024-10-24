Сестра Гуфа сообщила, что Гуф находится в больнице

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова сообщила в беседе с mk.ru, что ее брат находится в больнице.

Долматова пояснила, что Гуф получил травму руки в результате потасовки. Она также уточнила, что артист не был пьян во время скандала. Сестра рэпера заявила, что певец не оскорблял девушку-администратора и знал ее только по телефону.

Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковном городе Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Изначально Алексей Долматов (Гуф) снял баню на два часа и оплатил их, однако позже попросил продлить на три часа. Кроме того, рэпер требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, Гуф отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил полицейского.

24 октября Telegram-канал 112 сообщил, что на Долматова составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса.

Ранее рэпершу Карди Би госпитализировали перед концертом.