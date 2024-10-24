Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра Гуфа сообщила, что Гуф находится в больнице

Сестра Гуфа Ольга Долматова заявила, что брат не был пьян во время драки в бане

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова сообщила в беседе с mk.ru, что ее брат находится в больнице.

Долматова пояснила, что Гуф получил травму руки в результате потасовки. Она также уточнила, что артист не был пьян во время скандала. Сестра рэпера заявила, что певец не оскорблял девушку-администратора и знал ее только по телефону.

Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковном городе Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Изначально Алексей Долматов (Гуф) снял баню на два часа и оплатил их, однако позже попросил продлить на три часа. Кроме того, рэпер требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, Гуф отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил полицейского.

24 октября Telegram-канал 112 сообщил, что на Долматова составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса.

Ранее рэпершу Карди Би госпитализировали перед концертом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами