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Гуфу может грозить лишение свободы

112: на рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство

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Антон Волков/РИА Новости

На рэпера Алексея Долматова (Гуфа) составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Гуф обязан явиться на допрос в отдел полиции в Наро-Фоминске. На артиста также возбуждено уголовное дело по факту грабежа с применением насилия. Рэперу может грозить лишение свободы на несколько лет.

Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября арендовал баню в подмосковном городе Апрелевке. С ним было пять человек: друг музыканта и четыре девушки. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Изначально Гуф снял баню на два часа и оплатил их, однако позже попросил продлить на три часа. Кроме того, рэпер требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, Гуф отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата. Последний оказался 27-летним сотрудником патрульно-постовой службы, на тот момент находившимся не при исполнении. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил полицейского.

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