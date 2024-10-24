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Экстренно госпитализирована Карди Би

Рэпершу Карди Би госпитализировали перед концертом

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Anthony Carrel / Starface/Global Look Press

Американская рэперша Карди Би была экстренно госпитализирована. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Карди Би рассказала, что по состоянию здоровья не сможет дать концерт на музыкальном фестивале ONE Musicfest в ближайшие выходные.

«Мне так грустно делиться этой новостью, но последние пару дней я лежала в больнице, восстанавливаясь после внезапных проблем со здоровьем», — написала 32-летняя звезда.

Что случилось с исполнительницей, неизвестно. В августе она рассказывала, что во время третьей беременности упала и порвала связку, едва не потеряв ребенка.

Карди Би в третий раз стала матерью 7 августа. При этом рэперша сообщила о рождении дочери только спустя пять дней. Певица поделилась трогательными снимками с мужем Оффсетом и детьми прямо из палаты, опровергнув новость о разводе.

Ранее стало известно, что Карди Би сделала пластику на 17-й неделе беременности.

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