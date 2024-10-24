Гуфу грозит еще одна административная статья

Рэперу Алексею Долматову (Гуфу) может грозить еще одна административная статья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, Гуф отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического и алкогольного опьянения. Долматов попал в отделение полиции после драки у банного комплекса.

Конфликт начался с того, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) в ночь на 23 октября арендовал баню в подмосковном городе Апрелевке. С ним было пять человек: друг музыканта и четыре девушки. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Изначально Гуф снял баню на два часа и оплатил их, однако позже попросил продлить на три часа. Кроме того, рэпер требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, Гуф отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата. Последний оказался 27-летним сотрудником патрульно-постовой службы, на тот момент находившимся не при исполнении. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил полицейского.

Ранее Гуфа обязали выплачивать Айзе шестизначную сумму.