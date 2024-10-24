«Первый опыт»: Сердюков о разнице в возрасте с Бородиной

Блогер Николай Сердюков высказался о разнице в возрасте со своей избранницей Ксенией Бородиной — телеведущая старше его на пять лет. Знаменитость цитирует «Пятый канал».

«У меня первый такой опыт, что девушка старше меня. На сегодняшний день это никак не чувствуется. Ксения для меня все равно маленькая девочка», — говорит Сердюков.

Сердюков также пообещал внимательно и с огромным уважением относиться к дочерям Бородиной — Марусе и Теоне.

«У них есть свои папы, но я всегда буду для них очень хорошим другом», — сказал Николай.

1 августа Ксения Бородина выложила фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Позже телеведущая подтвердила отношения с блогером.

Накануне Бородина заявила, что хотела бы родить сына.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина задумалась о свадьбе.