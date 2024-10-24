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Стас Ярушин раскрыл новые подробности о суде с Инстасамкой

Актер Ярушин признался, что выплатил Инстасамке 550 тысяч рублей

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Станислав Ярушин/VK

Актер Станислав Ярушин признался, что он не стал оспаривать решение суда и выплатил певице Инстасамке (настоящее имя — Дарья Зотеева) 550 тыс. рублей по причине нарушения авторских прав. Об этом он рассказал kp.ru.

Он признался, что не боится того, что после этого суда другие артисты тоже потребуют гонорары за исполнение их песен в его проектах. По его словам, многие из них, напротив, выражают ему благодарность за каверы.

«Нам многие ребята, я благодарен очень многим артистам, на которых мы делали каверы, говорят: «Спасибо огромное, что вы популяризируете наши песни, нам очень приятно». И есть такой прецедент. И много таких примеров, что после того, как песни прозвучали в МузЛофте, даже уже забытые, их стали больше слушать», — сказал Ярушин.

В июне Инстасамка выиграла суд против Ярушина о деле за авторские права. Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT. При этом в суд обратились именно против актера, а не певицы. Суд частично удовлетворил иск Зотеевой.

Ранее Ярушин признался, что не знал о проведении суда с Инстасамкой.

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