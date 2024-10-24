Петербургский театр покажет в Китае восьмичасовой спектакль «Мастер и Маргарита»

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» впервые покажет в Пекине спектакль «Мастер и Маргарита» по знаменитому роману Михаила Булгакова. Длительность представления составит почти 8 часов, сообщает РИА Новости.

Спектакли состоятся 26 и 27 октября на сцене Capital Theater в Пекине. Впервые обе части будут представлены в один день, тогда как ранее спектакль, состоящий из четырех действий, делился на два показа продолжительностью три с половиной и четыре часа, проходивших в разные дни.

«Это серьезное испытание для актеров и всей команды. Однако мы тщательно подготовились и уверены в успехе», — рассказали в театре.

В спектакле участвуют 26 актеров, которые при этом воплощают 155 персонажей.

«Мастер и Маргарита» не станет первой постановкой театра в Китае. В прошлом году «Мастерская» успешно представила спектакль «Тихий Дон» в Пекине и Шанхае, за который получила награду One Drama Awards как лучший иностранный спектакль.

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Тем временем российская балерина призвала сделать билеты в Большой театр доступными для зрителей. Илзе Лиепа заявила, что «все-таки хотелось бы, чтобы какая-то степень доступности была». Потому что балет в России — больше, чем балет, и Большой театр в России — больше, чем Большой театр, отметила балерина.

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