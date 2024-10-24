Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургский театр покажет в Китае восьмичасовой спектакль «Мастер и Маргарита»

В Пекине петербургский театр представит спектакль по «Мастеру и Маргарите»

close
Сергей Алимов/РИА «Новости»

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» впервые покажет в Пекине спектакль «Мастер и Маргарита» по знаменитому роману Михаила Булгакова. Длительность представления составит почти 8 часов, сообщает РИА Новости.

Спектакли состоятся 26 и 27 октября на сцене Capital Theater в Пекине. Впервые обе части будут представлены в один день, тогда как ранее спектакль, состоящий из четырех действий, делился на два показа продолжительностью три с половиной и четыре часа, проходивших в разные дни.

«Это серьезное испытание для актеров и всей команды. Однако мы тщательно подготовились и уверены в успехе», — рассказали в театре.

В спектакле участвуют 26 актеров, которые при этом воплощают 155 персонажей.

«Мастер и Маргарита» не станет первой постановкой театра в Китае. В прошлом году «Мастерская» успешно представила спектакль «Тихий Дон» в Пекине и Шанхае, за который получила награду One Drama Awards как лучший иностранный спектакль.

2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая.

Тем временем российская балерина призвала сделать билеты в Большой театр доступными для зрителей. Илзе Лиепа заявила, что «все-таки хотелось бы, чтобы какая-то степень доступности была». Потому что балет в России — больше, чем балет, и Большой театр в России — больше, чем Большой театр, отметила балерина.

Ранее Кейт Бланшетт собралась сыграть в спектакле по пьесе Чехова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами