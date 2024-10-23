Мамаева усомнилась, что Natan и Швецова расстались до «Звезд в джунглях»

Блогерша, модель и телеведущая Алана Мамаева прокомментировала во «ВКонтакте» заявление жены певца Natan Анастасии Швецовой о расставании с мужем.

Мамаева назвала мудрым решение Швецовой, чтобы «оправдать» своего мужа и себя. Однако модель усомнилась, что артист расстался с супругой до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». Телеведущая напомнила, что первые выпуски музыкант посвящал своей жене и детям. Также, как отметила блогерша, артист весь проект носил обручальное кольцо.

«Кроме того, что он обманул Леру (блогершу Валерию Чекалину. – «Газета.Ru»), а это действительно был обман, он обманул и свою жену», – заявила модель.

Мамаева добавила, что как участница проекта, она видела, что Natan созванивался с женой и общался с детьми.

«Сказать, что они расстались до проекта, ну, это полная ложь», – считает телеведущая.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Артист признался, что огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант рассказал, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Он сообщил, что приложит все усилия, чтобы сохранить семью.

23 октября Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

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