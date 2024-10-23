Появились подробности драки Гуфа в Подмосковье

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) пытался договориться с управляющим бани об отключении перед тем, как случилась драка в Апрелевке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Гуф настаивал, чтобы его времяпровождение со спутниками в бане было конфиденциальным. Также певцу и его компаньонам выписали штраф за курение в помещении. Артист его не оплатил, как и счет за несколько часов нахождения в бане.

23 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Гуф находится в отделении полиции подмосковного города Апрелевки из-за драки. По информации издания, Долматов начал приставать к девушке. Та пожаловалась своему брату на случившееся. Родственник встал на защиту, вступив в драку с Гуфом. В ходе потасовки рэпер ударил оппонента по уху, а сам получил травму руки.

В итоге брат девушки написал заявление в полицию на Долматова. Перед этим мужчина снял побои. Сотрудники правоохранительных органов, отмечает SHOT, задержали обоих участников драки до выяснения обстоятельств.

27 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что Гуф, которого в России лишили водительских прав за употребление наркотиков, якобы пытается получить водительское удостоверение в Таиланде. На следующий день Долматов опроверг это.

Ранее суд обязал Гуфа выплачивать Айзе шестизначную сумму по алиментам.