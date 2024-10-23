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Обвинивший Лободу в мошенничестве Олег Влади раскрыл детали суда против певицы

Композитор Влади заявил, что продолжает судиться с Лободой за авторские права

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olegvladi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Композитор Олег Влади сообщил, что продолжает судиться с украинской певицей Светланой Лободой за авторские права на хит «К черту любовь». Его слова передает сайт «Страсти».

В феврале 2024 года композитор обвинил Лободу в мошенничестве и подделке документов. По мнению Влади, артистка подделала его подпись в договоре на отчуждение прав, чтобы лишить его авторских прав на песню «К черту любовь».

«Это вопиющее хамство, я с таким не сталкивался за почти двадцатилетнюю карьеру ни разу. <...> Я искренне надеюсь, что все-таки факт будет установлен в юридическом, правовом поле, и наконец-то будет внесена ясность, и поставлена точка в вопросе с этим договором с подделанной подписью», — заявил композитор.

Влади пояснил, что хит не может исполнять другой артист, пока судебное разбирательство не закончится. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.

Также композитор подчеркнул, что выиграл другие суды, касающиеся композиции — и теперь на всех платформах он указан как автор песни «К черту любовь».

До этого суд встал на сторону Влади в разбирательстве против Comedy Club Production. Причиной стало то, что в выпуске шоу «Танцы» имя композитора не указали как автора песни Лободы. Ролик убрали с хостингов, а также выплатили музыканту 10 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее стало известно, что Митя Фомин купил квартиру за 40 млн рублей в ипотеку.

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