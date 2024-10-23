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СМИ сообщили, что состояние Светланы Дружининой ухудшилось

SHOT: актриса Дружинина пожаловалась врачам на сильные боли в левой лопатке

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Актрисе и режиссеру Светлане Дружининой провели комплексное обследование, которое показало ухудшение ее состояния. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, создательница «Гардемаринов» обратилась за помощью к медикам из-за сильных болей в области левой лопатки. Ей провели обследование и назначили амбулаторное лечение под наблюдением патронажной службы.

Также, заявляет SHOT, врачи выяснили, что рак Дружининой прогрессирует. Однако сама звезда фильма «Девчата» опровергала информацию о том, что страдает от рака правого легкого.

Недавно сообщалось, что народную артистку России Алену Яковлеву госпитализировали в Москве с подозрением на аппендицит. По словам актрисы, она не смогла присутствовать на творческой встрече в Театре имени Вахтангова, поскольку находится в НИИ имени Склифосовского. Актриса хвалила работу врачей и возможности диагностики в больнице. Она отмечала, что за ней наблюдают лучшие специалисты.

Ранее певица Глюкоза вышла на связь после задержания в аэропорту Шереметьево.

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