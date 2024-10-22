В Дзержинске отменили концерт певца Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в Telegram-канале, что отменил концерт в Дзержинске.

Выступление Дронова должно было пройти 23 октября. По словам певца, у него уважительная причина для отмены концерта. Он пообещал рассказать о ней позже. Артист уверен, что фанаты поймут его и поддержат.

«В качестве компенсации у меня для вас сюрприз — вместо одного концерта в Дзержинске будет сразу два подряд! Вновь рассчитываю на аншлаг! И уже без всяких переносов», — заявил исполнитель.

Концерты Дронова состоятся 9 и 10 апреля 2025 года. Все билеты остаются действительными на новую дату.

16 октября Shaman подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Планируется, что под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь, а по второй — различную бытовую химию, ладан, блестки для ногтей, игрушки для взрослых и другие товары.

21 октября общественное движение «Зов народа» попросило депутатов Государственной думы подготовить и рассмотреть законопроект о запрете регистрации и использования названий наций на товарах в дискредитирующем контексте.

Ранее Shaman официально развелся с женой.