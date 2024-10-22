Второго фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали

Полиция задержала второго фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержанный оказался 43-летний житель Йошкар-Олы по имени Дмитрий. По данным телеканала, Долина перевела ему три миллиона рублей. Мужчина оставил себе 30 тысяч рублей в качестве процента за услугу.

На данный момент происходит избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.

В августе стало известно, что Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала мошенникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

10 сентября Цырульникова подавала в суд апелляционную жалобу с просьбой отпустить ее из следственного изолятора, так как ее дочь нуждается в операции.

Ранее спутника певицы Глюкозы арестовали за употребление наркотиков.