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Появились подробности развода Анны Седоковой с Янисом Тиммой

Суд Москвы получил иск певицы Анны Седоковой о расторжении брака

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Владимир Песня/РИА Новости

На судебный участок мирового судьи №150 поступило исковое заявление от певицы Анны Седоковой о расторжении брака с баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Канал уточняет, что судья еще не приняла решение о принятии иска к производству.

7 сентября Анна Седокова рассказала о намерении развестись с баскетболистом Янисом Тиммой, с которым была в браке с 2020 года. Седокова признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве, однако артистка задумывалась о расставании уже давно — полтора-два года назад. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Накануне Седокова отмечала, что сейчас переживает трудный период, однако продолжает работать, несмотря ни на что.

«Я все решу. Как всегда решала. У меня есть я. Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит делать больно бесконечно. Хватит», — эмоционально высказывалась певица.

Также артистка критиковала хейтеров, которые осуждают ее, не зная лично. Седокова предполагала, что интернет-пользователи пишут о собственных страхах в негативных комментариях.

Ранее стало известно, что спутника певицы Глюкозы арестовали за употребление наркотиков

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