Никаса Сафронова обвинили в сговоре с племянником ради присвоения фабрики в Ульяновске

Фабрика «Художественного творчества» несколько лет судилась с российским художником Никасом Сафроновым из-за своего цеха. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».

Предприятие обвиняет Сафронова в том, что он сговорился со своим племянником Игорем ради присвоения цеха фабрики. По данным Telegram-канала, родственник Сафронова предложил учредителю предприятия отремонтировать цех за деньги художника. Они заключили устное соглашение.

В 2018 году, заявляет канал, Никас Сафронов дал Игорю 15 млн рублей в долг под залог, а спустя три года обратился в суд с требованием отдать ему фабрику и землю под ней. Учредитель предприятия считает, что Сафронов и Игорь изначально планировали отобрать фабрику. Он несколько лет судился с художником, однако судьбу иска канал не уточняет. При этом «Медиавойны» отмечают, что недвижимость находится в центре города Ульяновск.

В начале октября сообщалось, что Никас Сафронов подарил портрет турецкому актеру Бураку Озчивиту во время своей выставки «Большая любовь к Петербургу». Озчивит стал специальным гостем мероприятие. Оно состоялась в исторической обстановке Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Ранее певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) пообещала поклонникам в Праге, что когда-нибудь приедет в Россию.