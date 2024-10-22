Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Никаса Сафронова обвинили в сговоре с племянником ради присвоения фабрики в Ульяновске

Telegram-канал «Медиавойны»: художник Сафронов присвоил фабрику в Ульяновске

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Фабрика «Художественного творчества» несколько лет судилась с российским художником Никасом Сафроновым из-за своего цеха. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».

Предприятие обвиняет Сафронова в том, что он сговорился со своим племянником Игорем ради присвоения цеха фабрики. По данным Telegram-канала, родственник Сафронова предложил учредителю предприятия отремонтировать цех за деньги художника. Они заключили устное соглашение.

В 2018 году, заявляет канал, Никас Сафронов дал Игорю 15 млн рублей в долг под залог, а спустя три года обратился в суд с требованием отдать ему фабрику и землю под ней. Учредитель предприятия считает, что Сафронов и Игорь изначально планировали отобрать фабрику. Он несколько лет судился с художником, однако судьбу иска канал не уточняет. При этом «Медиавойны» отмечают, что недвижимость находится в центре города Ульяновск.

В начале октября сообщалось, что Никас Сафронов подарил портрет турецкому актеру Бураку Озчивиту во время своей выставки «Большая любовь к Петербургу». Озчивит стал специальным гостем мероприятие. Оно состоялась в исторической обстановке Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Ранее певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) пообещала поклонникам в Праге, что когда-нибудь приедет в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами