Продюсер о включении Глюкозы в черный список артистов: «Ее наказали и проучили»

Продюсер Олеся Сазыкина подтвердила, что певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) включили в черный список артистов из-за скандалов с наркотиками. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Звездач».

Недавно СМИ сообщили, что Чистякову-Ионову не пригласили на съемки проекта «Голубой огонек», поскольку создатели проекта боятся, что появление артистки «ударит по их репутации». Также организаторы уже запланированных концертов Глюкозы потребовали от нее «существенную скидку» на гонорар.

«Это на самом деле так. Я очень много мероприятий ей организовывала, она действительно попала в черный список. С ее поведением ее наказали и проучили», — заявила Сазыкина.

Продюсер подчеркнула, что певица Глюкоза всегда употребляла наркотические вещества.

Недавно Глюкозу оштрафовали по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Ей назначили административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, очевидцы которого заявляли, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Позже Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

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