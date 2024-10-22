Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер о включении Глюкозы в черный список артистов: «Ее наказали и проучили»

Продюсер Сазыкина подтвердила, что Глюкоза попала в черный список артистов

close
Личный архив Глюкозы

Продюсер Олеся Сазыкина подтвердила, что певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) включили в черный список артистов из-за скандалов с наркотиками. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Звездач».

Недавно СМИ сообщили, что Чистякову-Ионову не пригласили на съемки проекта «Голубой огонек», поскольку создатели проекта боятся, что появление артистки «ударит по их репутации». Также организаторы уже запланированных концертов Глюкозы потребовали от нее «существенную скидку» на гонорар.

«Это на самом деле так. Я очень много мероприятий ей организовывала, она действительно попала в черный список. С ее поведением ее наказали и проучили», — заявила Сазыкина.

Продюсер подчеркнула, что певица Глюкоза всегда употребляла наркотические вещества.

Недавно Глюкозу оштрафовали по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Ей назначили административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, очевидцы которого заявляли, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Позже Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

Ранее стало известно, что мусульманскому активисту вынесли приговор за критику «Родины-матери».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами