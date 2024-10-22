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Спутника певицы Глюкозы арестовали за употребление наркотиков

Агентство «Москва»: спутник Глюкозы Шевцов арестован на семь суток за наркотики

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glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Столичный суд арестовал на семь суток Александра Шевцова, который сопровождал певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По информации агентства, мужчину признали виновным по статье 6.9. КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).

До этого стало известно, что саму Чистякову-Ионову оштрафовали на 5 тыс. рублей по той же статье. Суд учел, что у артистки есть несовершеннолетние дети, что является смягчающим обстоятельством.

Певица привлекла внимание сотрудников полиции в зале аэропорта Шереметьево. По визуальным признакам правоохранитель решил, что звезда находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования Глюкоза отказалась.

Недавно СМИ сообщили, что Глюкоза попала в «черный список» артистов из-за скандалов с наркотиками. По этой причине, сообщил Life со ссылкой на SHOT, Чистякову-Ионову не пригласили на съемки проекта «Голубой огонек».

Ранее продюсер предрек Глюкозе конец карьеры из-за наркотиков.

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