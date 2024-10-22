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Продюсер предрек Глюкозе конец карьеры из-за наркотиков

Продюсер Рудченко: Глюкозе грозит спад карьеры из-за наркотической зависимости

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко не исключил, что пристрастие певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) к наркотическим веществам способно загубить ее карьеру. Его слова передает NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что нынешние скандалы с наркотиками вряд ли скажутся на карьере Чистяковой-Ионовой. Однако если певица продолжит употреблять запрещенные вещества, то ее музыкальная деятельность окажется под угрозой.

«Если подобные случаи будут продолжаться и Глюкоза начнет подводить организаторов, режиссеров, то тогда можно будет говорить о спаде ее карьеры», — заявил Рудченко.

По словам Рудченко, с зависимыми людьми сложно договориться, а равно тяжело работать. Организаторы, считает эксперт, попросту не захотят связываться со звездой, которая страдает от наркотической зависимости.

Недавно СМИ сообщили, что Глюкоза попала в «черный список» артистов из-за скандалов с наркотиками. Певицу Глюкозу отказались приглашать на «Голубой огонек», а также попросили сделать скидку на ее гонорар к уже запланированным концертам.

До этого Чистякову-Ионову оштрафовали по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Артистке назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Летом певица спровоцировала скандал, когда чуть не сорвала выступление в Красноярске. Она не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах, сообщалось, что она вышла на сцену в измененном состоянии.

Ранее нарколог предположил, что Глюкоза вряд ли обращалась за помощью и лечилась от зависимости.

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